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إيداع ضابط أمن السجن بتهمة إختلاس أموال عمومية بمنطقة بيوكرى

2022-06-22 / 23:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد إنتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طيلة أسبوع كامل، بعد تكليف من الإدارة العامة للأمن مركزيا، لعناصر من الفرقة الى المنطقة الأمنية بيوكرى اقليم اشتوكة أيت باها، من أجل التدقيق في السجلات الخاصة بإجراءات التقنين والإقامة بمصالح الأمن بالمنطقة نفسها، تأكد لها وجود تبديد واختلاس أموال عمومية.

وفي نفس السياق، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الاربعاء، ضابط الامن الموقوف والذي ينتمي الى جهاز الاستعلامات، على انظار النيابة العامة بأكادير، وتم إيداع الموقوف السجن المدني في انتظار محاكمته بالمنسوب له .

وقد سبق للموقوف الاشتغال بمفوضية أولاد التايمة بتارودانت، وبعدها بمفوضية الامن بتكيوين بأكادير ، قبل أن يلتحق الاشتغال بمفوضية الامن بمنطقة بيوكرى بإقليم اشتوكة ايت باها .

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