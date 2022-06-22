الشبيبة الاتحادية تنظم ندوة وطنية حول “رهان الرقمنة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار التحضير للمؤتمر التاسع تنظم الشبيبة الاتحادية ( لجنة الإعلام والعمل الجمعوي المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع) ندوة وطنية حول الشبيبة الاتحادية ورهان الرقمنة وذلك يوم السبت 25 يونيو 2022 بالمقر المركزي للحزب.

وتأتي هذه الندوة في إطار الدينامية التي انخرطت فيها الشبيبة الاتحادية، تحضيرا لمؤتمرها التاسع المزمع عقده أواخر شهر شتنبر القادم، حيث ارتأت إشراك الشباب المغربي في النقاش الذي تعرفه والدائر حول وظائفها وأساليب اشتغالها.

وستعرف هذه الندوة التي ستنقل مباشرة على الصفحة الرسمية للحزب، مشاركة مجموعة من الباحثين والمهتمين الذين سيناقشون مواضيع مختلفة ومرتبطة بمجال الرقمنة والاتصال، وهم السيد أحمد الدافري والذي سيعالج مسألة الفعالية في التواصل الرقمي ، والسيد عبد الكبير الركاكنة الذي سيتطرق لموضوع التجربة السينمائية من الشاشة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، و السيد محمد لغروس والذي سيناقش المشهد الإعلامي من ظاهرة الإعلام التقليدي إلى ظاهرة الإعلام الاجتماعي، والسيد محمد الرامي والذي سيعالج ظاهرة الإعلام الرقمي ورهان إشعاع العمل الشبيبي في ظل الوضع الحالي .

ومن المرتقب ان تنظم الشبيبة الاتحادية، مجموعة من الندوات الأخرى، وبتبني مقاربة منفتحة وتشاركية مع العديد من المختصين، التي ستحاول من خلالها، فتح النقاش حول العديد من المواضيع والقضايا المرتبطة بالشباب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0