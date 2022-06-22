الحوار الاجتماعي .. وزارة الصحة تجتمع مع النقابات

هبة بريس _ الرباط

عقدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعان مع النقابات الممثلة بالقطاع في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذان الاجتماعان تقديم عرض حول التصور العام لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وكذا عرض حول الوضعية الراهنة لبعض النقاط المتعلقة بالحوار الاجتماعي، لا سيما تنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة بشأن وضعية شغيلة القطاع، ومستجدات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.

كما تم خلال هذين الاجتماعين، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المتدخلين في إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، مع التزام الوزارة بإطلاع وإشراك الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا في مختلف مراحل تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.

وبحسب البلاغ فقد تم الاتفاق على خلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات خاصة بكل فئة قصد السهر على التنزيل السليم لمضامين اتفاق 24 فبراير 2022، وإحالة مشاريع النصوص القانونية الخاصة بتنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022.

كما تم برمجة تنظيم دورتين تكوينيتين بشأن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات قصد مواكبة إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.

وأبرز أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلتزمت بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمسودة حول إحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين وتقنيي الصحة قصد استطلاع رأيهم بشأنها ومواصلة النقاش بخصوص هذه النقطة في أفق الوصول إلى رؤية مشتركة في أقرب الآجال.

كما تم التأكيد على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مستهل شهر شتنبر 2022 قصد مناقشة النقط المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية، لا سيما النقط المطلبية التي ليس لها أثر مالي، وملف خريجي الماستر والسلك الثاني من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وأشار إلى أن الوزارة عبرت عن تثمينها للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع، والنقاش الجدي والمسؤول الذي طبع أشغال هذا الاجتماع، مؤكدة التزامها بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وقد حضر الاجتماع الأول كل من الجامعة الوطنية للصحة -الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية-الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما حضر الاجتماع الثاني كل من النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنظمة الديمقراطية للصحة-المنظمة الديمقراطية للشغل

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