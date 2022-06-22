ارتفاع حصيلة زلزال أفغانستان إلى ألف قتيل و1500 جريح
توقعت إدارة الكوارث بأفغانستان بأن يرتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1500 قتيل، فيما قالت حركة طالبان إنها لست قادرة على التعامل مع حادثة الزلزال بمفردها وطلبت الدعم الدولي.
وأكدت وسائل إعلام أفغانية بأنه لا وجود للمنظمات الإنسانية في عهد حركة طالبان للتعامل مع تداعيات الزلزال، وأن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد، كما أن صعوبة الوصول للمنطقة التي ضربها الزلزال زادت من الكارثة.
وذكر إعلام أفغاني أن الزلزال دمر نحو 2000 منزل في جنوب شرق البلاد.
وأفاد مراسل العربية بأن باكستان تسعى لإقامة مخيم للنازحين من المناطق التي ضربها الزلزال قرب الحدود.
وضرب زلزال قوي منطقة ريفية جبلية شرق أفغانستان، صباح الأربعاء، فقتل ألف شخص وأصاب 1500 آخرين في أحد أكثر الزلازل دموية في عقود، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. العدد قد يرتفع نظراً لوجود عائلات كثيرة في عداد المفقودين.
وقال محمد أمين حذيفة، رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا، في بيان إلى الصحافة “بلغ عدد القتلى ألفا وهذا العدد يرتفع”. وأضاف أن “الناس يحفرون القبر تلو القبر”.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت نقلاً عن مسؤولين أفغان أن زلزالاً بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أودى بحياة 950 شخصاً على الأقل، وأسفر عن إصابة المئات، وتوقعوا ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية.
تعليق واحد
là où il ya les montagnes , il ya la possibilité de tremblement de terre qui est du au rechauffement de la terre qui entraine la tension entre les couches tectoniques .chose qui deviendra fréquente avec les coups de soleil dans le futur .Donc , il ya interet à generaliser les constructions anti seismiques suivant des plans académiques sans remplir la terre par des constructions eparpillées qui vont pousser à interdire les passages publiques tout en respectant les terres agricoles.
a titre d’information ,les constructions avec briques en pierre et un produit de collage sont les construction qui resistent après plus de 500 ans jusqu’à maintenant. Donc des constructions avec briques melangé avec produit colle qui resiste à plus de centaines d’années ou autres produits ,va preserver les maisons pour longtemps sans recourrir aux demolitions frequentes.donc non necessaire de perdre du temps parr des construction à durée de vie très courtes pour economiser temps , matiere et argent.