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اعتقال يهودي مشتبه به في حادث قتل فلسطيني طعناً

2022-06-22 / 20:31
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، اليوم الأربعاء، يهودياً مشتبهاً به، لصلته بطعن فلسطيني حتى الموت في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود إن الضحية، ويدعى علي حسن حرب، تعرّض للطعن، أمس الثلاثاء، أثناء محاولة فلسطينيين إبعاد مجموعة من المستوطنين عن أرضهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنا طعن حرب (28 عاماً) في القلب.

وكان متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قد قال في البداية إنه لم يتضح من الذي قتل حرب، وإن الشرطة تحقق في الحادث.

ووقع حادث الطعن وسط تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وإسرائيل. ومنذ يناير كانون الثاني قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 46 فلسطينيا في الضفة الغربية، في حين قُتل 19 شخصا في إسرائيل في هجمات في الشوارع.

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