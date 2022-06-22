يشغل أكثر من 20000 شخص ..اخنوش يزور قطب صناعة الطيران بإقليم النواصر
قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بزيارة قطب صناعة الطيران بالنواصر، الذي يعد أول قطب لهذه الصناعة التي انطلقت بالمغرب منذ 20 سنة، بتوجيهات سامية لجلالة الملك، نصره الله.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش، الذي كان مرفوقا بوفد يضم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، وحميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس مجلس إدارة سافران ناسيل موروكو، استهل هذه الزيارة بالاطلاع على أنشطة ووحدات الإنتاج بمصنع سافران ناسيل موروكو الذي أطلقه صاحب الجلالة، نصره الله، منذ 16 سنة، والذي يحقق تطورا متواصلا على مستوى تقوية المهارات ورفع التنافسية وخلق القيمة المضافة، وخلق إنتاجات استثنائية عبر العالم، وهو ما شجع على إطلاق توسعة جديدة للموقع الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات، بمساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
وأضاف أن رئيس الحكومة قام بهذه المناسبة بزيارة معهد التكوين في مهن الطيران، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي مكن من تدريب 12000 شخص وتطوير مهاراتهم، وبالتالي، الاستجابة لاحتياجات صناعة الطيران محليا، كما قام بزيارة منطقة ميد بارك الصناعية الممتدة على مساحة 128 هكتارا، والتي تعد منطقة حرة تقدم خدمات متعددة في مجال صناعة الطيران والصناعات التكنولوجية والتقنيات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية.
وقد شكلت هذه الزيارة، حسب البلاغ، فرصة لرئيس الحكومة للوقوف عند التطور الذي يعرفه القطب، وكذا آفاق تطوير قطاع صناعة الطيران بالمغرب بعد جائحة كوفيد 19، لتعزيز مكانته كمنصة صناعية مرجعية على المستوى الإقليمي القاري، حيث أشاد بالمناسبة، بالتقدم السريع والنوعي للأنشطة الصناعية بهذا القطب، الذي بات وجهة جذابة للمستثمرين، كما ثمن الزخم الذي تعرفه هذه الصناعة، وفق ما تعكسه نتائج القطاع، التي تفوق ما سجل في سنة 2019 قبل جائحة كوفيد 19، وهو ما يؤكد المكانة البارزة التي تحظى بها المملكة في مجال صناعة الطيران عالميا.
وسجل أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب يعد قطاعا تكنولوجيا بقيمة مضافة عالية، ويشغل أكثر من 20000 شخص نشط في المغرب، في 142 مقاولة، من ضمنهن نساء بنسبة تصل إلى 37 في المائة. كما يشهد القطاع مستوى اندماج يفوق 40 في المائة، ويحقق معدل نمو سنوي بلغ 17 في المائة (خلال الفترة 2017-2020)، فضلا عن بلوغ رقم معاملات يصل إلى 20 مليار درهم.
20 تعليقات
نعم وبكل تاكيد أن هذه الاستثمارات الجديدة تنتظر قطاع الطيران ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ولكن ياسيد اخنوش المغرب حالياً يعيش وضعية صعبة للغاية بالنسبة لقطاع المحروقات..
تبارك الله
نحن نتقاتل مع الزمن ولقمة العيش وأنت تفكر بالاستثمارات التي تعود عليك أنت بالنفع وليس نحن.
بهذه الاستثمارات التي يقوم بها السيد اخنوش سيكون شيئاً ما يخفف من ظاهرة البطالة وكذا الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء من شباب فنتمنى التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات..
إن نجاح مهنة الطيران بالمغرب راجع وعلى ما أظن إلى الاستثمار في الرأسمالي البشري…
السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني يعرف التصرف في المال العام ومصلحة المواطنين كما يلعب على الحد من البطالة للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا ممتازة جدا ..
السيد اخنوش بهذه الاستثمارات سيعطي انطلاقة ونجحات كبيرة ومستقبل أفضل بكثير من السابق باراك آلله فيك ووفقك الله على ما تفعله من أجل مصلحة البلاد..
إن قطاع صناعة الطيران بالمغرب سيعرف نموا اقتصاديا هاما حيث سيقلل من البطالة للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا وستعود بالنفع على الشعب المغربي..
ستقيم سياسات لأن قطاع صناعة الطائرات بالمغرب ظلت تحظى بثقة عالية الجودة لدى المستثمرين الأجانب مما جعلها في مراتيب عليا مشرفة للمغرب مما ستعطي قفزة نوعية دينامية إيجابية استراتيجية مقبولة..
إن تصنيع قطع الطيران بالمغرب في نظري مرحلة جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة وستكون مرحلة التنافسية العالمية تعتمد على الحرص في نجاحها وجودتها بالاخص الزيارة التي قام بها السيد اخنوش..
ياسيد اخنوش المغرب يريد التغيير والاصلاح وانخفاض في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها وأنتم تستخدمون الاستثمارات من أجل مصلحتكم التجارية فقط…
وأين يذهب الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ياسيد اخنوش هل صناعة الطيران ستؤكله وهو مواطن مغربي بسيط يتقاتل مع الزمن ولقمة العيش..
هذه الميزانية المخصصة لصناعة الطيران بالمغرب كان عليك ياسيد اخنوش أن توزعها على المستشفيات والمراكز الصحية التي هي في الخصاص. وكذالك نحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك كان عليك توزيع رؤوس الأغنام على الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة هذآ هو الأهم وتسجل لك اجرا تابث عند الله…
إنه يعطي انطباعا وانطلاقة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب..
بكل افتخار نفتخر بهذا الرئيس الذي ابهرنا بأعماله ونتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات التي ستعود بالنفع على الشعب المغربي..
السيد اخنوش يعمل نهارا وليلا من أجل مصلحة البلاد لكي يعطي رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف تعود بالنفع على شبابنا والحد من البطالة والهجرة السرية عبر قوارب الموت..
نتمنى هذه الاستثمارات ان تساهم بشكل كبير وتحديات المستقبل الجميل وخلق فرص العمل للشباب العاطل وهذا ما نرجوه من هذه الحكومة الجديدة.
إن الحكومة الجديدة تحاول تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الأجانب بهذه الاستثمارات فهي عقلانية بما تفعله…
إنه وجه مكشوف ينعكس على المرآة وانتهى الكلام..
هذآ لايحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي حالياً ولاسيما في ارتفاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة رغم المجهودات المبذولة والجبارة التي يقوم بها الرئيس الحكومة الجديدة…