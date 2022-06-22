الجزائر : التكلم على الجنرالات يقابله التعذيب حتى الموت

هبة بريس _ ع عياش

قالت جريدة جزائرية ان ” سب الذات الإلهية لا يقابله اي عقاب ؛ بالمقابل أن تتكلم بحرف واحد على الجنرالات ستعاقب اشد العقاب وستسجن مثل الكلب وخير دليل الحملة المسعورة و أوامر تكميم الافواه التي يقوم بها نظام الجنرالات ضد كل مواطن شريف يتألم بصوت مسموع ويعبر عن رأيه صريح بدون تطبيل للجنرال شنقريحة و الرئيس تبون…”

واضاف ذات المصدر الأعلامي ان” كل معارض يكون مصيره الاختطاف والاعتقال” قبل ان يضيف ” و نعلم تماما ما يحدث في المعتقلات من ترهيب واغتصاب و تعذيب قد يصل إلى حد الموت ونعلم كذلك ما يتمتع به سجناء الفساد المالي و سارقي المال العام او زعماء النظام القديم من معاملة ملكية و الرفاهية التي يتمتعون بها داخل سجون خمسة نجوم و المسرحية الهزلية التي يريد العسكر تسويقها لنا أن الجزائر دولة ديمقراطية ولا تفرق بين مواطنيها وأن الكل سواء امام القانون”

واسترسل ذات المصدر الإعلامي بالقول “إننا لم نسمع من قبل ان جنرال مسجون لقي حتفه في السجن او فقد عينه او يده او مسؤول وزاري اغتصب و انتهك عرضه ”

واشار صاحب المقال ان” ابناء الشعب البائس فالموت والعذاب ينتظرهم في المعتقلات ولنا عبرة في المرحوم حكيم ديبازي و محمد تامالت شهداء الوطن الحقيقيون و لكن للأسف تذهب تضحياتهم وتضحياتنا هباء”

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0