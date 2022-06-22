منعهم من الغش بواسطة “vip”..تلاميذ يعترضون سبيل أستاذ ويعتدون عليه بالعرائش

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض أستاذ أمس الثلاثاء لاعتداء من طرف تلاميذ يتابعون دراستهم بمستوى البكالوريا باحدى ثانويات مدينة العرائش .

وبحسب مصادر محلية، فقد عمد تلاميذ الى اعتراض سبيل أستاذ بعد خروجه من المدرسة ، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسحله على الأرض في مشهد مستفز .

وأضافت المصادر ذاتها أن سبب اقدام التلاميذ (مترشحين لامتحان البكالوريا) على فعلتهم تلك يعود بالاساس الى ضبطهم من طرف الاستاذ الذي كان يحرسهم وبحوزتهم جهاز “vip” يستعمل في الغش حيث قم بتحرير تقرير في حقهم وحجز الالية ، وهو مالم يستصغه التلاميذ ليقرروا بعدها الانتقام من الاستاذ .

وخلف الاعتداء موجة استنكار شديدة بين الاطر التعليمية بمدينة العرائش التي طالبت من الجهات المختصة بتحديد هوية المعتدين وتقديمهم على العدالة .

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