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الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب

2022-06-22 / 19:09
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية أنها في إطار مكافحة غسيل الأموال، أطلقت 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت الـ1.4 مليار يورو.
وكشفت الشرطة المالية في تقرير لها، أنه “تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب، أما بالنسبة لعمليات المصادرة ضد نشاط الربا، فقد بلغت الأموال نحو 33 مليونا، وفي إطار الجريمة تم اعتقال 83 شخصا بسببها”.

وذكر التقرير، أنه “تم إجراء أكثر من 22800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو”.

وأشار، إلى أن “مصادرة العملات والأوراق المالية والشهادات والطوابع المزورة التي نفذت ضد 209 أشخاص، بلغت أكثر من 6.3 مليون، فضلا عن القبض على 37 من المسؤولين”.

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا للتقرير: “بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو، أما في مجال تطبيق تشريعات مناهضة للمافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو”.

وأوضحت الشرطة، أنه “علاوة على ذلك، فإن اللجوء المنتظم إلى تدابير وقائية بديلة للسيطرة والرقابة القضائية للشركات التي اخترقتها الجريمة المنظمة أو تتحكم بها، فقد أتاح الاستحواذ على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سلبت من نفوذ المافيا”.

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