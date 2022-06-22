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أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب .. الرئيس بوخاري يتطلع إلى مساهمة بريطانيا وأوروبا

2022-06-22 / 18:48
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هبة بريس

في خطوة جديدة تؤكد عزم نيجيريا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز الرابط بينها وبين المغرب عبر دول غرب إفريقيا، دعا الرئيس النيجيري، محمد بوخاري، كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع من أجل تحقيق الأمن الطاقي لعدد من بلدان إفريقيا إضافة إلى أوروبا والدول الغربية.

وقال الرئيس النيجيري، في حوار لوكالة بلومبرغ، إن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمرا في خط الأنبوب المخطط له، والذي سيربط نيجيريا بالمغرب، والذي يبلغ 4000 كيلومتر والذي يهدف إلى جلب الغاز النيجيري، الذي يمثل أكبر احتياطيات في إفريقيا، عبر المغرب نحو إلى أوروبا.

وأعرب عن أمله في أن يساعد مشروع خط أنابيب الغاز عند اكتماله في معالجة أزمة إمدادات الغاز في أوروبا.

وقال: “نحن بحاجة إلى شراكة طويلة الأمد وليس تضاربًا وتناقضًا بشأن سياسة الطاقة الخضراء من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وفي الأسبوع الماضي (2 يونيو)، وقعت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتشييد هذا المشروع، الذي سيمر على مجموعة من دول غرب الساحل الإفريقي.

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‫4 تعليقات

  3. الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والأنبوب سيمر إن شاء الله إلى المغرب كما سبق الاتفاق بشأنه مع نيجيريا…

  4. تحليلات مبنية على الافتراض والتمني والاحلام وان شاء الله سوف يتحقق حلم الغاز النيجيري باذن الله..

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