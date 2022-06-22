مندوبية التخطيط تقر بارتفاع أسعار الخبز

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,3%، خلال شهر ماي الماضي مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2022، أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6% وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2%.

وأبرزت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2022 همت على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 8,0%، و”الفواكه” ب 6,0%، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,6%، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,3%، مشيرة إلى أنه في المقابل، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 8,5% ، و”اللحوم” ب 2,3%، و”الخبز والحبوب” ب 0,7%.

فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,0%.

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