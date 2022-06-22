الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب للمسؤولية بالأمن

هبة بريس

أشر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، على مجموعة من القرارات القاضية بتعيين أطر أمنية في مناصب للمسؤولية بالعديد من المصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.

وقد همت التعيينات التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني زوال الثلاثاء، تنصيب إطار أمني برتبة قائد أمن ممتاز على رأس قسم شرطة خيالة التابع لمديرية الأمن العمومي، قادما إليها من قسم التكوين المستمر بنفس المديرية، وذلك في إطار السعي لإعادة تأهيل شرطة الخيالة ووضعها في سياق الاستجابة الفعالة والميدانية للحاجيات المتزايدة لتأمين الفضاءات العامة ومواكبة التدخلات الأمنية خلال المناسبات الكبرى.

وفي نفس هذا السياق، المطبوع بتدعيم مصالح الشرطة بالكفاءات المهنية الضرورية لتدبير الفرق المتخصصة التابعة للشرطة، تميزت التعيينات الجديدة بتعيين إطار أمني على رأس مصلحة التقنين وتدبير فرق السير والجولان التابعة لقسم السير والسلامة الطرقية بمديرية الأمن العمومي، وكذا تعيين إطار أمني على رأس مصلحة التدبير اللوجستيكي التابعة لقسم الشرطة السينوتقينة بمديرية الشرطة القضائية.

وبالنسبة للمصالح اللاممركزة للأمن العمومي، شملت التعيينات الجديدة تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة ورئيس دائرة للشرطة بالرباط، علاوة على تعيين رئيس لمجموعة المحافظة على النظام بخريبكة، ورئيس لفرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة أكادير.

ومواكبة لمسار إحداث وتعميم فرق مكافحة العصابات التي تعتبر في مقدمة البنيات الشرطية المكلفة بمحاربة وزجر مظاهر الجريمة والجنوح، فقد شملت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية متمرسة على رأس هذه الفرق التي تم إحداثها مؤخرا بمدن تطوان وتمارة والدار البيضاء.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الأخيرة على التدرج في إعلان التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وفق الحاجيات التي تفرضها مصلحة المرفق العام الشرطي، وكذا انسجاما مع التطورات والأحداث المستجدة على الصعيد الأمني.

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