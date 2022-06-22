لأول مرة أبو هشيمة يتحدث عن طلاقه من ياسمين صبري

نجلاء مزيان

تحدث رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لأول مرة عن طلاقه من ياسمين صبري، خلال حلوله ضيفا على برنامج “تفاعلكم” الذي يبث على قناة “العربية”.

و أكد أبو هشيمة أن الانفصال تم في هدوء، رافضا الخوض في تفاصيل الطلاق،و معربا عن احترامه الكبير لياسمين صبري، واصفا إياها بالإنسانة المحترمة.

و اضاف قائلا : “كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس بس هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا.. ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه”.

وفي سياق متصل، حرص رجل الأعمال المصري على نفي وجود أي علاقة عاطفية جمعته في وقت سابق بشقيقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، مشيرا أن نجم الكرة الشهير صديقه وتجمعه به علاقة طيبة، مؤكدا على أن كل ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.

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