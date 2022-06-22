نشرة إنذارية: زخات مطرية و رياح عاصفية مع حبات برد بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب، اليوم الأربعاء 22 يونيو، نزول زخات مطرية رعدية قوية مع رياح عاصفية وحبات برد محليا بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 25 إلى 35 ملم) مرتقبة، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية العاشرة مساء، بكل من بولمان وميدلت والرشيدية وتاوريرت وكرسيف وفكيك وجرادة وأزيلال وتنغير.

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