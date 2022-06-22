“سراق الزيت” و الذباب يغزوان أحياء البيضاء و السلطات تتحرك لرش المبيدات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعاني سكان عدد من الأحياء و خاصة الشعبية بمدينة الدار البيضاء من ظاهرة انتشار الصراصير التي باتت تقض مضجعهم خاصة مع بداية فصل الصيف حيث يتكاثر “سراق الزيت”.

و لوحظ في الأسابيع الماضية انتشار الصراصير و عدد من الحشرات و في مقدمتها الذباب بأحياء العاصمة الاقتصادية و التي باتت تشكل مصدر إزعاج و قلق للساكنة مما حذا بها للاستنجاد بسلطات المدينة.

و نشر عدد من سكان المدينة تدوينات يعبرون فيها عن معاناتهم مع الصراصير و الحشرات، حيث تدخلت سلطات المدينة من خلال شركة الدار البيضاء للبيئة و التي بادرت بتنظيم حملة واسعة النطاق لرش المبيدات.

و كثفت شركة التنمية المحلية “كازا بيئة” من حملاتها بالأحياء التي انتشرت بها الحشرات و الذباب و بعض الحشرات المزعجة، و تم رش المبيدات بمجاري الصرف الصحي و بأماكن تجمع القمامة و بالأحياء السكنية المتضررة.

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