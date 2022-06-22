“سراق الزيت” و الذباب يغزوان أحياء البيضاء و السلطات تتحرك لرش المبيدات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يعاني سكان عدد من الأحياء و خاصة الشعبية بمدينة الدار البيضاء من ظاهرة انتشار الصراصير التي باتت تقض مضجعهم خاصة مع بداية فصل الصيف حيث يتكاثر “سراق الزيت”.
و لوحظ في الأسابيع الماضية انتشار الصراصير و عدد من الحشرات و في مقدمتها الذباب بأحياء العاصمة الاقتصادية و التي باتت تشكل مصدر إزعاج و قلق للساكنة مما حذا بها للاستنجاد بسلطات المدينة.
و نشر عدد من سكان المدينة تدوينات يعبرون فيها عن معاناتهم مع الصراصير و الحشرات، حيث تدخلت سلطات المدينة من خلال شركة الدار البيضاء للبيئة و التي بادرت بتنظيم حملة واسعة النطاق لرش المبيدات.
و كثفت شركة التنمية المحلية “كازا بيئة” من حملاتها بالأحياء التي انتشرت بها الحشرات و الذباب و بعض الحشرات المزعجة، و تم رش المبيدات بمجاري الصرف الصحي و بأماكن تجمع القمامة و بالأحياء السكنية المتضررة.
2 تعليقات
الدار البيضاء عامرة بالصراصير. و الكلاب في الازقة. و امام المدارس.
الدار البيضاء عامرة بالصراصير و الكلاب. الكلاب حتى امام المدارس. خصوصا امام مدرسة الاكتشاف بعين الشق. تشري الدار بثمن غالي. و كنلقى راسك ساكن مع الصراصير و الكلاب . و الطريق حالتها يرثى لها. بناء عمارات غالية. و الطريق. كارثة. الله ياخذ الحق.