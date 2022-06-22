“سراق الزيت” و الذباب يغزوان أحياء البيضاء و السلطات تتحرك لرش المبيدات

2022-06-22 / 15:23
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يعاني سكان عدد من الأحياء و خاصة الشعبية بمدينة الدار البيضاء من ظاهرة انتشار الصراصير التي باتت تقض مضجعهم خاصة مع بداية فصل الصيف حيث يتكاثر “سراق الزيت”.

و لوحظ في الأسابيع الماضية انتشار الصراصير و عدد من الحشرات و في مقدمتها الذباب بأحياء العاصمة الاقتصادية و التي باتت تشكل مصدر إزعاج و قلق للساكنة مما حذا بها للاستنجاد بسلطات المدينة.

و نشر عدد من سكان المدينة تدوينات يعبرون فيها عن معاناتهم مع الصراصير و الحشرات، حيث تدخلت سلطات المدينة من خلال شركة الدار البيضاء للبيئة و التي بادرت بتنظيم حملة واسعة النطاق لرش المبيدات.

و كثفت شركة التنمية المحلية “كازا بيئة” من حملاتها بالأحياء التي انتشرت بها الحشرات و الذباب و بعض الحشرات المزعجة، و تم رش المبيدات بمجاري الصرف الصحي و بأماكن تجمع القمامة و بالأحياء السكنية المتضررة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب للمسؤولية بالأمن

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب للمسؤولية بالأمن

2022-06-22 / 17:10
Photo of وجدة .. إطلاق برنامج دعم “المشاركة المواطنة” جهويا بشراكة مع الإتحاد الأوروبي

وجدة .. إطلاق برنامج دعم “المشاركة المواطنة” جهويا بشراكة…

2022-06-22 / 16:13
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية و رياح عاصفية مع حبات برد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية و رياح عاصفية مع حبات…

2022-06-22 / 15:32
Photo of ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول والبدائل الممكنة

ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول…

2022-06-22 / 14:01
Photo of يرجح أنها لطفل اختفى منذ سنة.. العثور على بقايا عظام بشرية بتنغير

يرجح أنها لطفل اختفى منذ سنة.. العثور على بقايا…

2022-06-22 / 13:31
Photo of التحقيق في ضبط شحنات ضخمة من “غاز الضحك”بطنجة المتوسط

التحقيق في ضبط شحنات ضخمة من “غاز الضحك”بطنجة المتوسط

2022-06-22 / 12:42
Photo of إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

2022-06-22 / 10:09
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-06-22 / 09:09
Photo of بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء بشتوكة

بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء…

2022-06-21 / 23:33
Photo of تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس .

تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية…

2022-06-21 / 23:27

‫2 تعليقات

  2. الدار البيضاء عامرة بالصراصير و الكلاب. الكلاب حتى امام المدارس. خصوصا امام مدرسة الاكتشاف بعين الشق. تشري الدار بثمن غالي. و كنلقى راسك ساكن مع الصراصير و الكلاب . و الطريق حالتها يرثى لها. بناء عمارات غالية. و الطريق. كارثة. الله ياخذ الحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق