رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني، قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لماني وهو يحمل قميص بايرن ميونيخ ويوقع على عقد انضمامه، وعلق عليه: ” أسد التيرانغا حضر.. رحبوا معنا بالمهاجم البافاري ساديـو ماني.. مرحبا ماني”.

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