ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول والبدائل الممكنة

2022-06-22 / 14:01
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هبة بريس

دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، الحكومة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب بنعبد الله، في كلمته خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مخرجات اللجنة المركزية التاسعة، مساء أمس الثلاثاء، الحكومة بتقديم الحلول والأجوبة والبدائل الممكنة حول أزمة ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس الحزب، في هذا الاطار إلى ان الوثيقة السياسية للمؤتمر ستخصص جزء مهما للتعمق في تحليل مظاهر الأزمة وتأثيرها على المواطنين بكل دقة وموضوعية.

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تعليق واحد

  1. السي بن عبد الله،

    أنت رجل محترم و حزبك حزب محترم. لكننا مللنا من الكلام. بالدارجة المغربية نقول : الهذرة. و الهذرة حسب المعاجم اللغوية هي التحدث بسرعة بدون توقف عن أمور ومواضيع تافهة، و يراد بها أيضاً : الهذيان و الخلط و التكلم بما لا ينبغي.

    حاشا أن أكون قد أردت أن أستصغر ما تقوم به و حزبك من عمل مشكور و لكني أريد القول أن ترديد مجرد الكلام الجميل يصير ”هذرةْ” و لهذا عندما يسأم المغاربة من كلام من دون طائل يقولون : إوى هذي ما كانت إلا هذرة.

    المغاربة راشدون و ملقحون كما يقول الإفرنج. لذلك أنا لا أتكلم إلا عن نفسي و عن ما أشعر به. و ما أطلب منك كرئيس حزب و من حزبك أن تحرك قضية تضخم الموظفين الأشباح (في المجلس الجماعي لمدينة الرباط لدينا، يا فرحتنا!، أكثر من2400 موظف شبح مقابل أقل من 1000 موظف نظامي) ليس في البرلمان فقط و لكن كذلك لدى السلطة القضائية، لأن الحفاظ على المال العام من شأنه أن يُخَفِّضَ من آفة تضخم الأسعار في وقت ينعم فيه اللصوص بأموال الدولة بغير حق.

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