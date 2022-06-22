حنان مطاوع تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان الداخلة

2022-06-22 / 14:11
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نجلاء مزيان

شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع جمهورها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر فوزها بالجائزة الكبرى كأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “قابل للكسر”، فى الدورة العاشرة من مهرجان الداخلة السينمائى الدولى بالمغرب.

و نشرت مطاوع عبر حائطها الفيسبوكي تدوينة جاءت كالتالي:”خامس جائزه ليا عن فيلم قابل للكسر، استلمهالي مخرج الفيلم صديقي الغالي احمد رشوان،جائزه احسن ممثله من مهرجان الداخله السينمائي الدولي في المغرب الحبيب،الف حمد وشكر”.

وتدور أحداث فيلم “قابل للكسر” فى إطار اجتماعى إنسانى حول فتاة تدعى “نانسى” تستعد للهجرة لتلحق بأسرتها فى كندا، ويستعرض الفيلم علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها أبرزها حبيبها.

الفيلم بطولة حنان مطاوع، ورانيا شاهين، وفاطمة عادل، وعمرو جمال، وخالد خطاب، وعاصم نجاتى، ومحمد رضوان، وكريم العطار، وناجى شحاتة، وإخراج وتأليف أحمد رشوان.

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