920 قتيلا على الأقل في زلزال بأفغانستان

هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إلى 920 قتيلا على الأقل، وفق ما أفادت به الحكومة.

وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية شرف الدين مسلم “تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600” آخرين بجروح.

وكانت حصيلة سابقة قد اشارت إلى أن عدد القتلى في الزلزال ارتفع الى 300 شخص على الاقل وأكثر من 500 جريح.

وكان مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي قد قال لوسائل إعلام إن “الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها ما يزالون تحت الانقاض”. وأضاف “ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية”.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1,30 ليلا بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي.

وضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في ذات الوقت، وفقا للمصدر نفسه.

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