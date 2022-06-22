تارودانت.. الأمطار الطوفانية تجرف سيارة وتسفر عن مصرع سائقها

2022-06-22 / 12:40
2
هبة بريس

لقي شخص حتفه غرقا ونقل آخر في حالة حرجة الى للمستشفى، زوال أمس الثلاثاء، جراء انجراف سيارة كانا على متنها بسبب الأمطار الغزيرة.

وحسب مصدر محلي، فقد شهد جماعة والقاضي باقليم تارودانت يوم أمس الثلاثاء، تساقطات مطرية غزيرة، تسببت في فيضان أحد الأودية بمنطقة إغيل نوونا، وانجراف السيارة المذكورة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح المعنية الى عين المكان، حيث تم سحب السيارة وإنقاذ الشخص المرافق للسائق فيما تم نقل جثة الأخير الى مستودع الأموات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 15 قتيلا و2296 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن ‏خلال أسبوع

15 قتيلا و2296 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن ‏خلال…

2022-06-22 / 09:41
Photo of 40 جريحا في اصطدام جانبي بين حافلة للنقل العمومي وسيارة ضواحي ورزازات

40 جريحا في اصطدام جانبي بين حافلة للنقل العمومي…

2022-06-18 / 23:20
Photo of خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بتطوان.. والأمن يوقف الجناة

خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بتطوان.. والأمن يوقف الجناة

2022-06-18 / 15:39
Photo of السعيدية .. مصرع شاب غرقا رغم محاولات إنقاذه

السعيدية .. مصرع شاب غرقا رغم محاولات إنقاذه

2022-06-18 / 13:25
Photo of فلاح ينهي حياة عمه بضربة “عتلة” بضواحي الراشيدية

فلاح ينهي حياة عمه بضربة “عتلة” بضواحي الراشيدية

2022-06-18 / 12:30
Photo of مصرع عشريني في حادثة سير بالرشيدية

مصرع عشريني في حادثة سير بالرشيدية

2022-06-17 / 12:43
Photo of تازة.. احتراق حوالي 185 هكتارا من الغطاء الغابوي .

تازة.. احتراق حوالي 185 هكتارا من الغطاء الغابوي .

2022-06-16 / 23:44
Photo of ميدلت .. انتحار تلميذ بالريش

ميدلت .. انتحار تلميذ بالريش

2022-06-16 / 21:24
Photo of حرب الطرق.. 10 قتلى و2408 جريحا خلال أسبوع

حرب الطرق.. 10 قتلى و2408 جريحا خلال أسبوع

2022-06-15 / 10:44
Photo of العثور على رضيع حديث الولادة بشاطئ سلا

العثور على رضيع حديث الولادة بشاطئ سلا

2022-06-15 / 09:40

‫2 تعليقات

  1. اللهم خفف عنهم هذآ الألم المحزن والمؤلم تغمد الله أرواح شهداء إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  2. لقد دمرتهم الحروب المدمرة نفسيتهم بمعنى الكلمة والآن الزلزال ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذا يجب على الدول بالتدخل الفوري لانقاذهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعيشها المجتمع الافغانستاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق