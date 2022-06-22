تارودانت.. الأمطار الطوفانية تجرف سيارة وتسفر عن مصرع سائقها

هبة بريس

لقي شخص حتفه غرقا ونقل آخر في حالة حرجة الى للمستشفى، زوال أمس الثلاثاء، جراء انجراف سيارة كانا على متنها بسبب الأمطار الغزيرة.

وحسب مصدر محلي، فقد شهد جماعة والقاضي باقليم تارودانت يوم أمس الثلاثاء، تساقطات مطرية غزيرة، تسببت في فيضان أحد الأودية بمنطقة إغيل نوونا، وانجراف السيارة المذكورة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح المعنية الى عين المكان، حيث تم سحب السيارة وإنقاذ الشخص المرافق للسائق فيما تم نقل جثة الأخير الى مستودع الأموات.

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