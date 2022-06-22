مونديال قطر.. السجن بانتظار من يمارس الجنس خارج إطار الزواج

هبة بريس - وكالات

نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن مصدر مطلع، قوله إنّ عقوبة ممارسة الجنس “خارج نطاق الزواج”، لمشجعي كأس العالم في قطر تصل إلى سبع سنوات، ذلك أن الجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني في دولة قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجماع بين الأشخاص من نفس الجنس (المثلية) غير قانوني أيضًا في قطر، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن.

وأضاف المصدر: “إن شرب الكحوليات وثقافة الحفلات بعد الألعاب، وهي السائدة في معظم الأماكن، ممنوعة منعا باتا”.

كما أوضحت صحيفة دايلي ستار البريطانية الموثوقة أن هذا القرار يشمل كذلك اللاعبين الغير متزوجين.

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