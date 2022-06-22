بنعبد الله: “التقدم و الاشتراكية يضم أطرا و كفاءات قادرة على خلافتي في الحزب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام الحالي لحزب التقدم و الاشتراكية عن عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب خلال المؤتمر القادم.
و استغل بنعبد الله مداخلته على هامش اللقاء الذي عقده الحزب يوم أمس بمقره المركزي ليؤكد عدم نيته الترشح من جديد لمنصب الأمانة العامة.
و أكد الأمين العام للتقدم و الاشتراكية أن الحزب يضم عددا من الأطر و الكفاءات القادرة على خلافته، داعيا جميع المناضلين للالتفاف حول الاسم الذي سيتم التوافق بشأنه بالإجماع و دعمه لما فيه مصلحة للحزب.
و أوضح بنبعد الله أن مناضلي ومناضلات الحزب يسعون لجعل مؤتمرهم الوطني الحادي عشر محطة سياسية نوعية لتجميع القوى اليسارية والتقدمية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0