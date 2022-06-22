مع اقتراب عطلة الصيف.. غلاء تذاكر الطيران يرهق كاهل الجالية المغربية

هبة بريس – الدار البيضاء

ارتفاع كبير تشهده أسعار تذاكر الطيران لدى مختلف شركات النقل الجوي من و إلى المغرب خاصة مع اقتراب عطلة الصيف و عيد الأضحى و ذلك في ظل الطلب المتزايد على تذاكر السفر.

و أكد عدد من مغاربة المهجر أنهم فوجئوا بارتفاع صاروخي لأثمنة تذاكر الطيران في الأيام الأخيرة و هو ما جعلهم يفكرون في التريث بحجز التذاكر في انتظار إيجاد عروض أخرى أقل تكلفة.

و عبر أفراد الجالية عن امتعاضهم من هذا الارتفاع خاصة الأسر الكبيرة العدد، حيث ارتفع سعر التذكرة الواحدة في بعض الخطوط بنحو أربعة أضعاف و الزيادة قابلة للارتفاع أكثر مع اقتراب العطلة.

و كمثال عن ذلك، انتقل سعر تذكرة الطيران من تورينو الإيطالية لمطار الدار البيضاء من 500 درهم في الأيام العادية (ذهابا فقط) لنحو 3500 درهم في شهر يوليوز للشخص الواحد على متن أغلب شركات الطيران بما فيها ذات التكلفة المنخفضة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0