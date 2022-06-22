روسيا: منع نشوب صراع نووي أولوية بالنسبة لنا

2022-06-22 / 10:28
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هبة بريس - وكالات

وصف نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، منع نشوب صراع نووي بين القوى النووية هو أولوية غير مشروطة بالنسبة لروسيا.

جاء ذلك في اجتماع له في المدرسة الصيفية الدولية “مركز بير” PIR Center حول قضايا الأمن العالمي، حيث قال ريابكوف إنه “مع الأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم القدرة على التنبؤ بشكل عام بالوضع الدولي، فإن الأولوية المطلقة للدبلوماسية الروسية هي منع نشوب صراع مباشر بين القوى النووية، والحفاظ على الحوار بشأن خفض التصعيد”.

وتابع ريابكوف أن “العمل على ضمان الاستقرار الاستراتيجي، والحفاظ على أنظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح هو أمر مطلوب بشدة”.

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‫19 تعليقات

  1. في حالة نشوب حريق نووية ستكون نهاية العالم في التكنولوجيا والعيش وسوف يرجع العالم مايقارب 2000 سنة الى الوراء..

  2. كل الاحتمالات تبقى واردة انها الحرب لا اخلاق لها كل طرف يريد الفوز بأي ثمن..

  3. روسيا لا يمكنها استخدام النووي الا في حالة سقوطها نهائيا أمام العالم الذي تكالب عليها ..

  4. اذا احس بوتين بانه وقع في مستنقع لا يستطيع الخروج منه وهو ما يحدث له الآن من توحد كل اوروبا وامريكا ضده فسوف يستعمله في نطاق صغير وضيق وكل شيء اصبح ممكن..

  5. إذا كانت روسيا تمتلك النووي فأمريكا هي الاخرى ايضآ تمتلك وكذالك بريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وايران وباكستان..

  7. حرب باردة جديدة لكن اشرس من التي سبقت مما يؤدي الى معضلة وازمة عالمية..

  8. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين لا فاقيدن ولا مفقودين وانصر الاسلام والمسلمين..

  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين..

  10. استخدام السلاح النووي سيكون نهاية الحضارة الغربية والأوروبية والافريقيا وااسيوية..

  11. روسيا تعلم جيدا ما يفعله الاروبيون وامريكا انهم يعلموا تماما انهم خاسرون اذا دخلوا حربا نووية ..

  12. الناتو والغرب اخذوا كل استعداداتهم لمواجهة الحرب حتى النووية وهم يسيرون طائرات ودوريات لسرعة الوصول لروسيا ..

  14. لماذا أستخدمت امريكا الاسلحة النووية مرتين ضد العرب اين الأمم المتحدة…

  15. وتبقى روسيا العظيمة كاشفة الخطط والمطر ضد العرب والمسلمين والعام اجمع ..

  17. السلاح النووي سلاح للردع وليس للحرب لان امريكا جربت هذا السلا ح لانهاء الحرب مع اليابان

  18. الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة سيغر الله امرا كان بعض الطغاة يحسبوه مستحيلا ..

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