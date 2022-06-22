لأسباب دينية.. فرنسا تحظر ارتداء البوركيني في المسابح

2022-06-22 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

قضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، اليوم الثلاثاء، بعدم السماح بلباس السباحة الذي يغطي جميع البدن “البوركيني” في حمامات السباحة العامة لأسباب دينية، معتبرةا أنه ينتهك مبدأ حيادية الحكومة تجاه الدين.

وعلى الرغم من أن عدد محدود من السيدات يرتدين البوركيني في فرنسا إلا أن اللباس الذي يغطي الجسم من الرأس حتى الكاحل أثار جدلا سياسيا واسعا في البلاد.

وأشاد جيرالد دارمانين وزير الداخلية بالحكم الصادر عن مجلس الدولة، معتبرا أنه “انتصار للعلمانية”، بحسب “فرانس برس”.

في المقابل رفضت بعض النساء المسلمات الحكم باعتباره يستهدف بشكل غير عادل دينهن وأجسادهن ويعتمد على مفاهيم خاطئة عفا عليها الزمان عن الإسلام.

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‫2 تعليقات

  1. انها بلاد الحريات والحقوق.الا على على المرأة التي تريد ستر جسدها ليست بحرية.

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