إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

2022-06-22 / 10:09
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هبة بريس

اتفقت تل أبيب مع الرباط على توقيع اتفاقية لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل للعمل في قطاعي البناء والتمريض، فضلاً عن استقدام آخرين للعمل في قطاع التكنولوجيا.

وأفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن الوزيرة إيليت شاكيد “اتفقت، خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على توقيع اتفاقية ثنائية لجلب عمال البناء والتمريض إلى إسرائيل ».

ونقل البيان عن شاكيد قولها: « الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون شهر لاستقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل، إضافة إلى خلق روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع ».

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