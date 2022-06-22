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خام برنت ب109 دولارات للبرميل.. أسعار النفط تنخفض ب5%

2022-06-22 / 09:57
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هبة بريس - وكالات

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 5%، متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 5 دولارات بنسبة 4.99% إلى 108.93 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 6 دولارات بنسبة5.51% إلى 103.49 دولار للبرميل.

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‫2 تعليقات

  1. انخفضت اسواق البترول الدوالي

    وا المغرب يرتفيع كولا يوم ليماذا
    حسبس الله ونعما الواكيل

  2. على الحكومة أن تقف في صف المواطن لا المصالح الشخصية، نحن نريد الإستقرار الأمني لبلدنا، لا أن يذخل في مشاكل لا قدر الله ، باراكا من المتاجرة على ظهر المغاربة، اللهم كن في عون المغلوبين، واجعل كيد المضاربين في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم.آمين.

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