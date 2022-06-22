15 قتيلا و2296 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن ‏خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2296 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1676 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يونيو 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألفا و732 مخالفة، وإنجاز 7518 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و214 غرامة صلحية. ‏

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