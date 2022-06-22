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15 قتيلا و2296 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن ‏خلال أسبوع

2022-06-22 / 09:41
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هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2296 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1676 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يونيو 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألفا و732 مخالفة، وإنجاز 7518 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و214 غرامة صلحية. ‏

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‫20 تعليقات

  1. عدم احترام اسبقية المرور وعدم احترام الراجلين ولا احترام الاشارات المنع او المرور وعدم احترام تام لقانون السير..

  2. تعنيذ في السرعة وعدم احترام القانون هناك ظاهرة منتشرة على الطريق السيار بعض اصحاب السيارات يتجاوزون من جهة اليمين على شريط التوقف الاستعجالي ..

  3. السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور ويجب زيادة الرادارات وكذا اصلاح الطرق ..

  5. السبب الرئيسي هو انعدام التوعية التي من المفترض أن تقوم بها وزارة النقل و التجهيز عبر أفلام قصيرة أو إرشادات و ثبتها في الإذاعات المغربية و كذا التوعية بالسلامة الطرقية من خلال ندوات في الشوارع و المدارس ..

  6. اصحاب الدراجات النارية والهوائية التي أصبحت تعرقل السير العام والراجلين الذين يعبرون دون الخط المسموح به ..

  7. يجب على وزارة النقل سن عقوبات تشمل اصحاب الدراجات الهوائية والنارية والعربات المجرورة فالكل يجب ان يحترم القانون تحت طائلة العقوبة والا فالفوضى تكون عارمة..

  8. أغلب المغاربة لا يجيدون السياقة في الممرات والمنعرجات ورخص السياقة احيانا لا تكون عن جدارة واستحقاق ..

  10. يجب على رجال الامن التحرك في الطرقات وليس الوقوف في السدود القضائية..

  12. المشكل الذي يعاني فيه اغلب السائقين هو تدهور حالة الطرق وعدم احترام الاسبقيات والتهور في السياقة..

  14. على وزارة التجهيز والنقل اصلاح وتوسيع الطرقات ووضع إشارات في الطرقات ..

  17. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد ..

  18. نتمنى من وزارة التجهيز والنقل والداخلية ان تحدث لجان مشتركة لتكثيف التوعية والمراقبة من اجل الحد من حوادث السير ..

  19. السرعة المفرطة والتعاطي للكحول والمخدرات والتهور في السياقة والقيام لحركات بهلوانية كلها اسباب تؤدي الى حوادث السير ..

  20. التهور والقيام لحركات بهلوانية والمخدرات اهم اسباب حوادث السير في الطرقات الرئيسية للمغرب..

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