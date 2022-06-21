تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس .

هبة بريس _ فاس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022, محاكمة رشيد الفايق ومن معه إلى غاية 28 يونيو الجاري.

وتمت مواجهة الجميع بتهم جنائية وجنحية ثقيلة تتراوح ما بين جناية الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، و التزوير في محررات رسمية ووثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها، واستغلال النفوذ و النصب والاحتيال ، ومثل رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، ومن معه، حضوريا داخل القاعة بذات المحكمة.

هذا وقد قررت هيئة المحكمة المنعقدة بغرفة الجنايات باستئنافية فاس، حسب مصدر ” هبة بريس ” عشية اليوم الثلاثاء، ضم ملتمسات تقدم بها دفاع رشيد الفايق، وزكاها دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متعلقة أساسا باستدعاء بعض الأطراف الأخرى من السلطة على صلة برشيد الفايق ومن معه.

قرار المحكمة، القاضي بضم ملتمسات الدفاع إلى حين مناقشة الملف، جاء عقب اتخاذ الهيئة نفس القرار، بخصوص بعض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم ومن معه، تتعلق أساسا ببطلان مسطرة الإحالة المباشرة للملف وبرفع حالة الإعتقال على المتهمين السبعة، وببطلان محاضر الإنتقال والمعاينة و الحجز.

يشار إلى أن هيئة المحكمة كانت قد اضطرت حسب مصدرنا إلى رفع الجلسة، بعد الشروع في الإستماع إلى البرلماني رشيد الفايق، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة وضمها الدفوع الشكلية لجوهر الموضوع، وبعد أن بدا على المتهم عدم قدرته على مواصلة الإجابة على أسئلة الهيئة، المتعلقة أساسا بظروف تسليم رخص البناء، وبتهمة استيلائه على حديقة وبنائها وبإضافة طابق ثالث لإحدى البنايات في ملكيته، الأمر الذي رفضه الفايق جملة وتفضيلا، موضحا أنه لم يستول أبدا على أراضي الغير يضيف مصدرنا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0