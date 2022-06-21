بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء بشتوكة

2022-06-21 / 23:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمرت النيابة العامة بمدينة بيوكرى بالتحقيق في نازلة تعرض مستخدمين لاعتداء لفظي من طرف شخصين لم يقوما بأداء ما بدمتهم من مستحقات فواتير الكهرباء .

وأفاد مصدر أمني أن الشخصين المعتديان تم اقتيادهم إلى الدائرة الأمنية بمنطقة بيوكرة، حيث تم فتح محضر رسمي للاستماع للموظفين للدان قررا متابعة الشخصين المعنيان بهذه الواقعة .

وقال شهود عيان إن الشخصين لم يتورعا في توجيه عبارات مهينة للموظفين، واستعملا ألفاظا تمس بالذات الإلهية أمام الملأ، وهو ما دفع الموظفين إلى إخطار رؤسائهم الترابيين بشأن هذه النازلة.

وأثار هدا الاعتداء تذمر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة.

وعبر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، عن تضامنه اللامشروط مع المعتدى عليهما؛ منددا بكافة أشكال العنف الذي يتعرض له مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “قطاع الكهرباء”.

وطالب المكتب النقابي طالب السلطات العمومية بتطبيق المساطر القانونية بصرامة وضمان أمن وسلامة عمال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “قطاع الكهرباء” أثناء قيامهم بمهامهم المهنية.

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