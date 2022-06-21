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بريطانيا تبدأ تطعيم المثليين الذكور ضد جدري القردة

2022-06-21 / 22:37
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هبة بريس _ وكالات

باشرت وزارة الصحة البريطانية تطعيم المثليين الذكور ضد جدري القردة، حيث يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للإصابة، في محاولة للحد من أكبر تفش لجدري القردة خارج إفريقيا

هيئة السلامة الصحية البريطانية قالت في بيان إنه ينبغي على الأطباء دراسة سبل توسيع نطاق التطعيم ليشمل أي شخص “له شركاء متعددون أو مشارك في جنس جماعي أو يرتاد أماكن تشهد أنشطة جنسية”.

وأضافت مديرة التطعيم في الهيئة، ماري رامزي، أن الهيئة تأمل في “كسر سلاسل العدوى والمساعدة في احتواء التفشي، عبر التوسع في تقديم اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للمرض

وهناك حاليا 793 إصابة بجدري القردة في المملكة المتحدة من أكثر من 2100 حالة في 42 دولة بأنحاء العالم. ولم تسجل أي وفيات خارج افريقيا.

وحسب الإحصاءات فإن أكثر من 99 في المئة من إصابات جدري القردة في بريطانيا تقع بين رجال، أغلبيتهم من المثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي أو كانوا على اتصال جسدي بشخص مصاب بجدري القردة أو لامست ملابسهم أو ملاءات فراشهم المرضى بغض النظر عن التوجه الجنسي.

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