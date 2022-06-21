انهيار صخري يقطع مؤقتا حركة السير في “تيزي انتيشكا”

تسبب انهيار صخري، الثلاثاء 21 يونيو، على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات “تيزي انتيشكا”، في انقطاع مؤقت لحركة السير في المحور الطرقي الجبلي بين المدينتين

وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد رجحت أن الانهيار الصخري جاء بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث الذي سارعت السلطات المحلية والدرك الملكي إلى ضمان سلامة مستعملي الطريق.

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