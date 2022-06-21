انهيار صخري يقطع مؤقتا حركة السير في “تيزي انتيشكا”

2022-06-21 / 22:12
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تسبب انهيار صخري، الثلاثاء 21 يونيو، على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات “تيزي انتيشكا”، في انقطاع مؤقت لحركة السير في المحور الطرقي الجبلي بين المدينتين

وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد رجحت أن الانهيار الصخري جاء بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث الذي سارعت السلطات المحلية والدرك الملكي إلى ضمان سلامة مستعملي الطريق.

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تعليق واحد

  1. مرة أخرى نحن مغاربة العالم المنتمون للجنوب الشرقي نطالب بخط جوي بين نانت الفرنسية وورزازات لتجنب هده الطريق الخطرة والصعبة لأننا نتضر بسبب هده الطريق بقضاء عطلتنا ببلدان أخرى رجاءا نريد فقط فتح خط جوي بين اروبا وورزازات لانه لا يعقل ان يستقبل مطار مراكش عشرات الرحلات بينما ورزازات ولو رحلة واحدة رغم وجود ماءات آلاف مغاربة العالم باروبا من الجنوب الشرقي

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