الجزولي يبحث مع مسؤولي شركة طيران توسيع أنشطتها في المغرب

هبة بريس

شكل موضوع توسيع أنشطة (SAFRAN Nacelles ) في الدار البيضاء محور المحادثات التي جرت ،خلال لقاء عمل انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط ،بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، ومسؤولي الشركة.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الرئيس المدير العام للمجموعة أوليفيي أندريس، ورئيس Safran Nacelles فانسان كارو وكذا ممثلي مجموعة Safran بالمغرب، شكل مناسبة لمناقشة فرص التنمية العديدة للمجموعة في المغرب، في سياق الانتعاش المرتقب لقطاع الطيران.

وتتوفر المجموعة على مصنع يقع في النواصر، تم إحداثه سنة 2005، ويختص في إنتاج المواد المركبة وتجميع دعائم وأغطية المحركات.

وقد تمت تدارس آفاق نمو منظومة سافران وتحديد الاحتياجات في المجال الهندسي، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه الميثاق الجديد للاستثمار.

وتعد Safran التي تتوفر على فروع في جميع القارات، واحدة من المزودين الرئيسيين بمعدات الطيران على الصعيد العالمي. وتوظف الشركة أكثر من 75 ألف مستخدم ، وحققت رقم معاملات فاق 15 مليار أورو في عام 2021.

كما تعد المجموعة الموجودة في المغرب منذ أكثر من 20 عاما، أول فاعل رائد في قطاع الطيران بالمغرب، وأول مشغل في هذا القطاع بـ3400 مستخدم في 8 فروع.

ويؤكد طموح مجموعة Safran من أجل تطوير أنشطتها بالمغرب مكانة المملكة على الخريطة العالمية لصناعة الطيران وارتقاء القطاع.

وتفرض المملكة نفسها اليوم كوجهة أساسية للمستثمرين الأجانب في قطاع الطيران، حيث تعتمد جاذبيتها بالأساس على الموارد البشرية المؤهلة ونسيج من الموردين المتنوعين والتنافسيين

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