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في ظرف أسبوع…مخالفات السير تضخ أكثر من 700 مليون في صندوق الدولة

2022-06-21 / 19:41
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هبة بريس _ الرباط

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2296 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1676 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يونيو 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألفا و732 مخالفة، وإنجاز 7518 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و214 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين ‏و518 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4473 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7518 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة

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‫18 تعليقات

  1. كفانا من جديد المسرحيات انعدام تام لهيكل البنية التحتية للطرقات وعدم وضع التشويرات الطرقية واللفتات أما اجهزتكم المتطورة للردارات فهي فقط اقتناص الفرائس ..

  2. اين جودة الطرقات واجهزة رصد الجرائم والاعتداءات بالسلاح الابيض في واضحة النهار . يجب تعديل مدونة السير لانها بحاجة إلى وضع قوانين وكذا اخرى..

  3. الهدف ليس الحد من حوادث السير وإنما لمزيد من السيولة للخزينة وضح أموال الناس فيها ..

  4. يعني أن مدونة السير فشلت في خفض حوادث السير ولكنها زادت من مداخيل الدولة ..

  5. السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور ويجب زيادة الرادارات وزيادة العقوبة والغرامة..

  8. كثرة حوادث السير والتهور الذي يؤدي الى السرعة المفرطة بسبب السكر والمخدرات ..

  9. نتمنى تعميم الرادارات على جميع مؤسسات المغرب و إداراتها و مستشفياتها و على جميع سكانها اجمعين..

  12. ليس المراد الحد من حوادث السير وإنما لمزيد ضخ مزيدا من الأموال المقنوصة للخزينة العامة..

  13. نتمنى ان تطبق السرامة وعدم استخدام المحسوبية والزبونية للحصول على رخص السياقة وخفض السرعة..

  15. يجب اصلاح الطرقات وترميمها عوض البحث على ما في جيوب المواطنين الذين اصبحوا غير قادرين عن تسديد حاجياتهم اليومية..

  16. مبالغ مالية مهمة اللهم انا هذا لمنكر رغم القيام بالتوعية يبقى عدد المخالفات والحوادث في ارتفاع..

  18. رغم القيام وزارة التجهيز بعدة مجهودات فحرب الطرقات لا زالت في استمرار وتسجيل عدة مخالفات السير

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