الخطوط الجوية السعودية تعيد تشغيل الرحلات المباشرة إلى مراكش

هبة بريس _ الرباط

أعادت الخطوط الجوية السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والموسمية إلى مدينة مراكش، ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد مدينة الدار البيضاء ، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا انطلاقا من مدينة جدة.

وأوضحت أنه سيتم التشغيل إلى مراكش بطائرات “السعودية” من طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها 298 مقعدا ، 24 منها لدرجة الأعمال و 274 مقعدا لدرجة الضيافة، المجهزة لتوفير أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، لتتكامل مع مختلف الخدمات النوعية لاسيما الإلكترونية منها، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز تجربة السفر.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أحمد الوسية أن إعادة التشغيل بين جدة ومراكش سيسهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين للمملكة، والضيوف المواصلين على رحلات “السعودية” الداخلية والدولية، إلى جانب تلبية الاقبال المتنامي للسفر السياحي والتجاري بين البلدين وحركة العبور بين قارات العالم، لاسيما مع وجود أسطول حديث ومتنامي يدعم هذه التوجهات.

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