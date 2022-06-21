إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء

2022-06-21 / 19:17
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، الثلاثاء، 21 يونيو 2022، دعم بلادها لسيادة المغرب على الصحراء.

جاء ذلك في تصريح للصحافة أدلت به عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط.

وقالت شاكيد إن “إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء”. وأضافت أن المباحثات مع بوريطة تناولت كذلك “العلاقات الثنائية الوثيقة والمشاريع المشتركة التي سينجزها البلدان “.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماع عمل مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين.

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‫3 تعليقات

  1. وهل لإسرائيل سيادة حتى تضمن سيادة غيرها على حقه… اسرائيل لا حدود جغرافية حتى وهي من اساسيات قيام دولة …. هي كيان محتل لغيره وهي عصابة شذاذ آفاق سطت على أراضي الغير من البشر ذوي حضارة قديمة في التاريخ … وتستخدم الابادة والتهجير لتحقيق كابوسها الذي لم ولن يتحقق… لان اصحاب الأرض يقتلون ورضعهم يحملون الحجر ليرجموا به قاتلوا ابائهم… وهكذا سيستمر الحقد المقدس يقاوم ويصمد ويرابط ليستعيد الأرض والمجد ويشهد التاريخ لهم بانهم أمة عظيمة تستحق الحياة… وتستحق النصر …. وتستحق البقاء…والعصابة المتجمعة من اركان الأرض الاربعة الى زوال والى الجحيم… وسيعودون كما كانوا مصدر تقزز الناس من مختلف الاعراق والديانات حتى من اليهود المؤمنين بالكتاب وحق الفلسطيني في أرضه..
    تحية لكل احرار العالم حتى من اليهود… والخزي والعار لكل صهيوني ومتعاون معهم وكل مطبع مضبع

  3. الى يقول حرية ما دام المسلمون يقتتلون و ينكلون ببعضهم البعض و يجوعون بعضهم البعض و يحاصرون بعضهم البعض حتى الفلسطينيون فرقتهم الاديولوجيات و اصبحوا متشردمين هل شاهدت الاقتتال الاخير بحرم الجامعة في رام الله بين فصاءل الطلاب يندى لها الجبين كيف نبحث عن الحرية و الانعتاق يا اخي اللهم الف القلوب

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