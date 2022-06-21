مناورات الأسد الأفريقي 2022…معلومات عن الجيش المغربي
يستضيف المغرب مناورات “الأسد الأفريقي 2022” التي انطلقت، أمس الاثنين، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 15 دولة أخرى.
وتشير تقارير إلى ان المغرب يحتل المرتبة رقم 56 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.
وتصل ميزانية دفاع الجيش المغربي إلى نحو 5.4 مليار دولار.
وأورد الموقع معلومات عن الجيش المغربي، الذي يصل إجمالي عدد جنوده 325 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و100 ألف قوات احتياطية و25 ألفا قوات شبه عسكرية
ويمتلك المغرب 249 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 37 عالميا وتضم 83 مقاتلة وطائرة اعتراضية و29 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود و64 مروحية، ولا يمتلك طائرات أو مروحيات هجومية، ويصل عدد مطاراته إلى 62 مطارا.
يحتل المغرب المرتبة رقم 8 عالميا في قوة الدبابات التي تضم 3 آلاف و335 دبابة، بينما يحتل المرتبة رقم 29 عالميا في قوة المدرعات التي تضم 3 آلاف و500 دبابة.
ويمتلك المغرب 517 مدفع ذاتي الحركة و211 مدفع ميداني و144 راجمة صواريخ.
ويحتل الأسطول المغربي المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 دبابة تضم 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، كما يمتلك 7 موانئ.
18 تعليقات
لماذا بالضبط الجيوش الأمريكية هي التي تشارك في مناورات عسكرية ( الأسد الافريقي) ؟؟؟؟
نحن ضد فكرة أن الجيش الأمريكي ينزل في الصحراء المغربية للمساركة في مناورات عسكرية أليس لدينا جيوش كافية ؟؟؟؟
لطفك يارب نتخوف من هذآ هل ستقع حرب بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية لماذا امريكا تحشر نفسها في هذه المناورات العسكرية ألا يكفيها التدمير الشامل وتشريد الأسر وووووووو. ما بقيا لها سوى المغرب تحوم حوله من أجل زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اعتقد ان هذآ التمرين يعزز قابلية التشغيل البيني بين الدول الشريكة كما يدعم الاستكمال الاستراتجي العسكري الامريكي.. ونتمنى ان يفك قضية الصحراء المغربية من يد النظام العسكري الجزائري والارهاب البوليزاريو…
قواتنا المسلحة الملكية المغربية لها تمارين وقوة فلاداعي بإدخال المساعدات من طرف امريكا….
لماذا أمريكا لا تقوم بالهجوم على بوليزاريو لأنها تدعي من صفوف الجيش المغربي…. هههههههههههه
اللهم انصرنا على القوم الظالمين ودم العزة والكرامة والسيادة المغربية بملكها وشعبها يآرب.
اللهم كن لجيشنا النصرة والتفوق باستمرار وكن لهم المعين أينما حلوا وارتحلوا يآرب…
اللهم انصرنا على البوليزاريو وعصابة الكبرنات وابعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض..
أظن أن المقصود من هذا هو امريكا تحشر نفسها بأي وجه كان …
امريكا تجاوزت الحدود ونحن أصبحنا نعيش تحت سيطرتها واصبحنا أضحوكة العالم بأكمله…
أنا بكل وضوح أظن أن أمريكا لها يد مع العصابة البوليزاريو وللاسف الشديد المغرب لا زال في غفلة هههههههههههه.
كيف يعقل ان امريكا تشارك في مناورات عسكرية بدون مقابل هههههههههههه.
كلنا متضامنين وجنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار فنتمنى النصر والعز والصحة والسلامة لملكنا وجيوشنا..
لماذا هذه الميزانية كلها في هذه الآلات والمعدات العسكرية يعيش بها آلاف من الفقراء والمساكين واليتامى والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل ؟؟؟؟؟؟
الأسد المغربي العسكري يقترب من الإنتهاء من قضية الصحراء المغربية وسينتصر باذن الله تعالى وبركاته بقدرته الفائقة …
لماذا كل هذه الميزانية تصرف وتعطى لجنود من كل الدول أليس المغرب أولى بها…
نتخوف ان عملية المدافع و الصواريخ سترتج اجواء تندوف ونواحيها مما سيعرف الخصم قوة الرد وستكون الهزيمة للنظام العسكري الجزائري والبوليزاريو الإرهابي… ونتمنى ذالك …