مناورات الأسد الأفريقي 2022…معلومات عن الجيش المغربي

هبة بريس

يستضيف المغرب مناورات “الأسد الأفريقي 2022” التي انطلقت، أمس الاثنين، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 15 دولة أخرى.

وتشير تقارير إلى ان المغرب يحتل المرتبة رقم 56 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المغربي إلى نحو 5.4 مليار دولار.

وأورد الموقع معلومات عن الجيش المغربي، الذي يصل إجمالي عدد جنوده 325 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و100 ألف قوات احتياطية و25 ألفا قوات شبه عسكرية

ويمتلك المغرب 249 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 37 عالميا وتضم 83 مقاتلة وطائرة اعتراضية و29 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود و64 مروحية، ولا يمتلك طائرات أو مروحيات هجومية، ويصل عدد مطاراته إلى 62 مطارا.

يحتل المغرب المرتبة رقم 8 عالميا في قوة الدبابات التي تضم 3 آلاف و335 دبابة، بينما يحتل المرتبة رقم 29 عالميا في قوة المدرعات التي تضم 3 آلاف و500 دبابة.

ويمتلك المغرب 517 مدفع ذاتي الحركة و211 مدفع ميداني و144 راجمة صواريخ.

ويحتل الأسطول المغربي المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 دبابة تضم 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، كما يمتلك 7 موانئ.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9