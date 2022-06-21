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عيد الأضحى .. ” حماية المستهلك” تقدم كل النصائح لتفادي اخضرار اللحوم

2022-06-21 / 18:09
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هبة بريس _ الرباط

اصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغا للراي العام قدمت فيه مجموعة من النصائح لتفادي رجوع ظاهرة اخضرار اللحوم خلال عيد الأضحى لسنة 2022.

وأوصت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عموم المستهلكين، ، باقتناء أضحية العيد من الأماكن المرخصة والحاملة لحلقة الترقيم والاحتفاظ بالحلقة بعد الذبح والتوضيب لمدة لا تقل على 7 أيام للرجوع إليها عند الحاجة،

ودعت الى الإتصال بجمعيات حماية المستهلك لوضع أي شكاية في الموضوع، خاصة أو في مجال الاستهلاك عامة أو الاتصال بمداومة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي سيتم الاعلان عنها لاحقا.

ودعا المصدر ذاته إلى تنظيف مكان الذبح والاعتماد، في عملية الذبح، على جزارين محترفين والعدول عن نفخ الأضحية عن طريق الفم، والإسراع بعملية التوضيب واستعمال أدوات نظيفة ومطهرة في ذلك، فضلا عن المحافظة على اللحوم الموضبة إما بالمبرد تحت درجة حرارة بين 2 و4 للاستهلاك القصير (بين 1 و 5 أيام) أو بالمجمد تحت درجة حرارة ناقص 18 على الأكثر (حتى 3 أشهر).

وحذرت المستهلكين من تكديس أكياس اللحوم بالمبرد أو المجمد وترك فجوات “هواء” بين طبقاتها، وكذا الاعتناء بالبيئة من خلال وضع مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وتجنب إحداث مطارح عشوائية بالأحياء والمناطق

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