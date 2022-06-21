ساهمت في هجرة آلاف اليهود المغاربة إلى إسرائيل.. وفاة مارسيل بنسيمون

2022-06-21 / 17:32
1
هبة بريس - متابعة

توفيت اليهودية المغربية مارسيل بنسيمون يوم الأحد عن عمر ناهز 87 عاما، وكانت من الشخصيات البارزة وزوجة أول رئيس وزراء لإقليم جبل طارق بن زياد.

ونعى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، الناشطة المدنية المغربية مارسيل بنسيمون، زوجة جوشوا حسن، أول رئيس وزراء للإقليم ذاتي الحكم الخاضع للتاج البريطاني.

وقال “إن بنسيمون كانت من الشخصيات البارزة في مجتمعنا وسنفتقدها كثيرا، لقد كانت زوجة السير جوشوا حسن، ولذلك ظلت جزءا بارزا من الحياة العامة في جبل طارق طيلة السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء”.

وأضاف “أُعربُ عن أعمق تعازي مجتمعنا بالكامل لابنتَي الراحلة اللتين اعتنتا بها وهي في سن متقدم وإلى آخر أيامها”.

ولعبت مارسيل بنسيمون دورا محوريا في هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل في ستينات القرن الماضي ثم تحولت إلى واحدة من أبرز الوجوه النسائية ذات التأثير الاجتماعي والسياسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة الداخلية الإسرائيلية: تجديد العلاقات بين البلدين من شأنه فتح آفاق للعمل سويا

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: تجديد العلاقات بين البلدين من شأنه…

2022-06-21 / 14:48
Photo of ناقشا آفاق التعاون بين البلدين.. لفتيت يجتمع بنظيرته الإسرائيلية

ناقشا آفاق التعاون بين البلدين.. لفتيت يجتمع بنظيرته الإسرائيلية

2022-06-21 / 13:31
Photo of أخنوش من بروكسيل: خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي دعامة قوية للتكامل الإقليمي وثنائي القارات‎

أخنوش من بروكسيل: خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي دعامة قوية…

2022-06-21 / 13:15
Photo of الصحراء المغربية.. نائبة رئيس مجلس النواب الشيلي تثمن جهود المغرب

الصحراء المغربية.. نائبة رئيس مجلس النواب الشيلي تثمن جهود…

2022-06-21 / 10:39
Photo of عزيز رباح يؤكد: أؤسس منظمة مدنية تنموية غير حزبية

عزيز رباح يؤكد: أؤسس منظمة مدنية تنموية غير حزبية

2022-06-21 / 10:29
Photo of الداكي: “المغرب و السودان تربطهما علاقات تاريخية متينة ستتعزز في مجال العدالة”

الداكي: “المغرب و السودان تربطهما علاقات تاريخية متينة ستتعزز…

2022-06-21 / 10:05
Photo of بوريطة يجري مباحثات مع نائبة رئيس مجلس النواب بالشيلي

بوريطة يجري مباحثات مع نائبة رئيس مجلس النواب بالشيلي

2022-06-20 / 22:11
Photo of بحضور إسرائيلي.. المغرب والولايات المتحدة تطلقان “الأسد الأفريقي

بحضور إسرائيلي.. المغرب والولايات المتحدة تطلقان “الأسد الأفريقي

2022-06-20 / 19:29
Photo of في التمريض والبناء.. إسرائيل تسعى لاستقطاب عمالة مغربية

في التمريض والبناء.. إسرائيل تسعى لاستقطاب عمالة مغربية

2022-06-20 / 19:08
Photo of تعيين ستة عشر قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة

تعيين ستة عشر قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة

2022-06-20 / 18:42

تعليق واحد

  1. “ساهمت في هجرة آلاف اليهود المغاربة إلى إسرائيل”؟؟ بل يجب القول ساهمت في تهجير آلاف الفلسطينيين من أراضيهم لإقامة الكيان الهجين “إسرائيل”. الآن ذهبت إلى المحكمة الإلهية، عليها من الله ما تستحق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق