ساهمت في هجرة آلاف اليهود المغاربة إلى إسرائيل.. وفاة مارسيل بنسيمون

هبة بريس - متابعة

توفيت اليهودية المغربية مارسيل بنسيمون يوم الأحد عن عمر ناهز 87 عاما، وكانت من الشخصيات البارزة وزوجة أول رئيس وزراء لإقليم جبل طارق بن زياد.

ونعى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، الناشطة المدنية المغربية مارسيل بنسيمون، زوجة جوشوا حسن، أول رئيس وزراء للإقليم ذاتي الحكم الخاضع للتاج البريطاني.

وقال “إن بنسيمون كانت من الشخصيات البارزة في مجتمعنا وسنفتقدها كثيرا، لقد كانت زوجة السير جوشوا حسن، ولذلك ظلت جزءا بارزا من الحياة العامة في جبل طارق طيلة السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء”.

وأضاف “أُعربُ عن أعمق تعازي مجتمعنا بالكامل لابنتَي الراحلة اللتين اعتنتا بها وهي في سن متقدم وإلى آخر أيامها”.

ولعبت مارسيل بنسيمون دورا محوريا في هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل في ستينات القرن الماضي ثم تحولت إلى واحدة من أبرز الوجوه النسائية ذات التأثير الاجتماعي والسياسي.

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