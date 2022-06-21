شريط إباحي ل”حلاق وتلميذة” ينتهي بإعتقال 4 أشخاص بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بمحكمتي إنزكان وجنايات أكادير، إيداع أربعة أشخاص السجن المدني بأيت ملول، بعد الترويج لشريط إباحي ل ” حلاق وتلميذة قاصر ” عبر تطبيق الوتساب بإقليم اشتوكة أيت باها .

وكانت مصالح الدرك الملكي بمركز أيت باها قد أحالت قبل ثلاثة شبان متهمين في قضية “فيديو جنسي ”، على أنظار النيابة العامة بكل من المحكمة الإبتدائية بإنزكان، ومتهم رابع على أنظار الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير .

وكانت المصالح الدركية قد أوقفت الشبان الشبان الثلاثة الذين لهم صلة بالقضية، بعد ظهور نتائج الخبرة الطبية التي اخضعت لها القاصر والتي بينت فقدانها لعذريتها من طرف شخص رابع لم يكن ضمن المتهمين في البداية حيث بينت التحقيقات أنه هو المسؤول عن إفقاد التلميذة القاصر عذريتها.

وكانت منطقة أيت باها بإقليم اشتوكة ايت باها ضواحي أكادير، قد إهتزت يوم الجمعة الماضي، على وقع فضيحة جنسية غير مسبوقة، أطرافها شباب وتلميذتين، بعدما تم تداول فيديو يعود لتلميذة وعشيقها الحلاق، يتضمن ممارسة هذا الأخير الجنس عليها، بينما تكلفت صديقتها وخليلها بتوثيق لحظاتهما الحميمية.

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