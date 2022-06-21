الدرك يوقف 11 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية
الصورة تعبيرية

شريط إباحي ل”حلاق وتلميذة” ينتهي بإعتقال 4 أشخاص بشتوكة

2022-06-21 / 17:03
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بمحكمتي إنزكان وجنايات أكادير، إيداع أربعة أشخاص السجن المدني بأيت ملول، بعد الترويج لشريط إباحي ل ” حلاق وتلميذة قاصر ” عبر تطبيق الوتساب بإقليم اشتوكة أيت باها .

وكانت مصالح الدرك الملكي بمركز أيت باها قد أحالت قبل ثلاثة شبان متهمين في قضية “فيديو جنسي ”، على أنظار النيابة العامة بكل من المحكمة الإبتدائية بإنزكان، ومتهم رابع على أنظار الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير .

وكانت المصالح الدركية قد أوقفت الشبان الشبان الثلاثة الذين لهم صلة بالقضية، بعد ظهور نتائج الخبرة الطبية التي اخضعت لها القاصر والتي بينت فقدانها لعذريتها من طرف شخص رابع لم يكن ضمن المتهمين في البداية حيث بينت التحقيقات أنه هو المسؤول عن إفقاد التلميذة القاصر عذريتها.

وكانت منطقة أيت باها بإقليم اشتوكة ايت باها ضواحي أكادير، قد إهتزت يوم الجمعة الماضي، على وقع فضيحة جنسية غير مسبوقة، أطرافها شباب وتلميذتين، بعدما تم تداول فيديو يعود لتلميذة وعشيقها الحلاق، يتضمن ممارسة هذا الأخير الجنس عليها، بينما تكلفت صديقتها وخليلها بتوثيق لحظاتهما الحميمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مناورات الأسد الأفريقي 2022…معلومات عن الجيش المغربي

مناورات الأسد الأفريقي 2022…معلومات عن الجيش المغربي

2022-06-21 / 18:28
Photo of عيد الأضحى .. ” حماية المستهلك” تقدم كل النصائح لتفادي اخضرار اللحوم

عيد الأضحى .. ” حماية المستهلك” تقدم كل النصائح…

2022-06-21 / 18:09
Photo of عاصفة رعدية قوية تخلف خسائر بمنطقة كيكو إقليم بولمان (فيديو)

عاصفة رعدية قوية تخلف خسائر بمنطقة كيكو إقليم بولمان…

2022-06-21 / 16:50
Photo of بايتاس: مندوبية السجون تشتغل على نظام تصنيف السجناء

بايتاس: مندوبية السجون تشتغل على نظام تصنيف السجناء

2022-06-21 / 16:28
Photo of بايتاس: المؤسسات السجنية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ

بايتاس: المؤسسات السجنية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ

2022-06-21 / 16:10
Photo of “أونسا” يشدد مراقبة النباتات المستوردة لتفادي دخول بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا”

“أونسا” يشدد مراقبة النباتات المستوردة لتفادي دخول بكتيريا “كزيليلا…

2022-06-21 / 14:57
Photo of انهيار صخري جديد يعيق حركة السير لساعات بممر تيشكا

انهيار صخري جديد يعيق حركة السير لساعات بممر تيشكا

2022-06-21 / 14:18
Photo of مكافحة التلوث البحري: تنظيم تمرين “SIMULEX-22” في عرض ساحل المحمدية

مكافحة التلوث البحري: تنظيم تمرين “SIMULEX-22” في عرض ساحل…

2022-06-21 / 13:43
Photo of لاستقبال مغاربة العالم.. “الأطوروت” توقف أشغال الطرق

لاستقبال مغاربة العالم.. “الأطوروت” توقف أشغال الطرق

2022-06-21 / 12:50
Photo of ظهر كنيزك في البداية ..بقايا صاروخ صيني تمر فوق سماء شمال المغرب ومواطنون يوثقون المشهد

ظهر كنيزك في البداية ..بقايا صاروخ صيني تمر فوق…

2022-06-21 / 12:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق