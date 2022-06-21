المنتخب المغربي للقاعة يدك شباك الصومال بأثقل حصة في البطولة العربية

2022-06-21 / 16:32
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز في ثاني مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

و تفوقت كتيبة المدرب هشام الدكيك على منتخب الصومال بحصة 16 هدف لصفر و هي أثقل حصة تشهدها البطولة العربية لكرة القدم داخل القاعة.

و بهذا الفوز، يتصدر أسود الأطلس ترتيب مجموعتهم بعد فوزين اثنين أولهما كان أمام منتخب الكويت يوم أمس بحصة 6 أهداف لأربعة، على أن يواجه المنتخب المغربي يوم غد نظيره الموريتاني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيفا تمنح المغرب شرف احتضان ورشتين عالميتين لتطوير كرة القدم

الفيفا تمنح المغرب شرف احتضان ورشتين عالميتين لتطوير كرة…

2022-06-21 / 14:05
Photo of الكاف: “زوار المغرب يحظون بترحيب حار و البلد يتوفر على ثقافة عالمية نفتخر بها”

الكاف: “زوار المغرب يحظون بترحيب حار و البلد يتوفر…

2022-06-21 / 12:54
Photo of الكاف: “الرباط و البيضاء من أشهر مدن العالم و الإقامة في المغرب لا تنسى”

الكاف: “الرباط و البيضاء من أشهر مدن العالم و…

2022-06-21 / 12:14
Photo of “الكاف” يعلن مواعيد البطولات الإفريقية والتعديلات الجديدة

“الكاف” يعلن مواعيد البطولات الإفريقية والتعديلات الجديدة

2022-06-21 / 10:00
Photo of بحضور لقجع.. انتخاب بلقشور رئيسا جديدا للعصبة الاحترافية خلفا للناصيري

بحضور لقجع.. انتخاب بلقشور رئيسا جديدا للعصبة الاحترافية خلفا…

2022-06-20 / 17:29
Photo of المنتخب المغربي يفتتح مشاركته في بطولة العرب للصالات بفوز صعب على الكويت

المنتخب المغربي يفتتح مشاركته في بطولة العرب للصالات بفوز…

2022-06-20 / 15:03
Photo of رسميا.. نايف أكرد يلتحق بـ”البريمرليغ” عبر بوابة ويست هام

رسميا.. نايف أكرد يلتحق بـ”البريمرليغ” عبر بوابة ويست هام

2022-06-20 / 14:18
Photo of المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون إسترليني

المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة…

2022-06-19 / 18:20
Photo of المنتخب المغربي للسباحة يشارك في بطولة العالم ببودابست

المنتخب المغربي للسباحة يشارك في بطولة العالم ببودابست

2022-06-18 / 17:18
Photo of بوادر إنفراج بين الاستقلاليين بعد أزمة كواليس ” خلوة الهرهورة”

بوادر إنفراج بين الاستقلاليين بعد أزمة كواليس ” خلوة…

2022-06-18 / 16:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق