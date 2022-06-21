المنتخب المغربي للقاعة يدك شباك الصومال بأثقل حصة في البطولة العربية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز في ثاني مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
و تفوقت كتيبة المدرب هشام الدكيك على منتخب الصومال بحصة 16 هدف لصفر و هي أثقل حصة تشهدها البطولة العربية لكرة القدم داخل القاعة.
و بهذا الفوز، يتصدر أسود الأطلس ترتيب مجموعتهم بعد فوزين اثنين أولهما كان أمام منتخب الكويت يوم أمس بحصة 6 أهداف لأربعة، على أن يواجه المنتخب المغربي يوم غد نظيره الموريتاني.
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