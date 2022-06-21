بايتاس: المؤسسات السجنية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ

2022-06-21 / 16:10
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هبة بريس - الرباط

اعترف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بإشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وإكد بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، “أن ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية تعتبر من أبرز الاشكاليات التي تعاني منها مندوبية السجون رغم نهجها استراتيجية موضوعية وهادفة تتفاعل مع المستجدات.”

وأضاف بايتاس أن المندوبية اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذ الصدد، ومن ضمنها استبدال المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة والتي تشكل خطرا أمنيا على النزلاء، بالإضافة الى توسيع المؤسسات، مشيرا الى أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين الطاقة الاجمالية للإيواء وجعل المؤسسة السجنية تتوفر على جميع المرافق الضرورية.

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تعليق واحد

  1. المغرب اصلا عبارة عن سجن كبير ، الحدود على المغاربة فقط ، اما اسيادكم فيدخلون ويغتصبون ووووووووووو ولا حسيب

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