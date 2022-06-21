طنجة ..تناسل التجزئات السكنية بجماعة اجزناية يسائل تصميم التهيئة

2022-06-21 / 15:16
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هبة بريس - الرباط

تحولت جماعة اجزناية التي توجد في مدخل مدينة طنجة عند الطريق المؤدية لأصيلة ،إلى “ورش بناء”, كبير بعد تناسل عدد من التجزئات السكنية التي باشر أصحابها أشغال البناء وسط تساؤلات حول مدى مطابقة هذه التجزئات لتصميم التهيئة.

وبعدما كان نشاط البناء العشوائي ، خلال فترة المجلس السابق، ينتشر كوباء سرطاني بالمجال الترابي التابع لجماعة اجزناية ، تطرح علامات استفهام كبرى في الوقت الراهن بخصوص مدى مطابقة عدد من التجزئات السكنية لتصميم التهيئة وسلكها للمساطر القانونية التي تنص عليها قوانين التعمير .

تجزئات سكنية عمد أصحابها الى تقطيعا لبقع صغيرة تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع، وهو ماحول جماعة اكزناية سابقا إلى ما يشبه منطقة قروية، رغم أنها تعد المدخل الرئيسي لمدينة طنجة، وتضم كذلك منطقة صناعية هي الأولى في إفريقيا.

جدير بالذكر ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تنظر في ملف ثقيل يتعلق بتورط منتخبين ونواب للرئيس السابق عن جماعة اكزناية، في قضايا تزوير وإحداث تجزئات سرية ساهمت في تناسل أنشطر البناء العشوائي، الأمر الذي حرك محمد امهيدية والي الجهة وعامل عمالة طنجة – أصيلة، مما قض مضجع بعض السماسرة الذين وضعوا أيدهم على قلوبهم عقب حملة هدم طالت عددا من المباني والأساسات التي أقيمت بصورة عشوائية فوق أوعية عقارية باغنى جماعة في شمال المملكة .

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