انهيار صخري جديد يعيق حركة السير لساعات بممر تيشكا

هبة بريس - ورزازات

أدى انهيار صخري صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات على مستوى “تيزي نتيشكا”، الى إعاقة حركة السير في الممر لساعات .

ورجح عدد من مستعملي هذه الطريق ل”هبة بريس ” اسباب هذا الانهيار الصخري الى التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها المنطقة مساء أمس الإثنين .

واستنفر الحادث السلطات المحلية والدرك اضافة الى المصلحة التقنية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز، لتأمين سلامة مستعملي هذا الطريق .

وتجدر الاشارة ان هذا الممر الطرقي الخطير يعرف بين الفينة والاخرى هذه الانهيارات خصوصا بعد خضوعه الى عملية التوسعة والتي تم من خلالها قطع اجزاء من الجبال الصخرية المحاذية للطريق دون اتخاذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون انهيارها بعد تسرب مياه الأمطار والثلوج التي تسبب في الغالب تلك الانهيارات .

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