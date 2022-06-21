فرنسا ترفض 32 ألف طلب تأشيرة شنغن تقدم بها جزائريين

2022-06-21 / 13:56
1
هبة بريس - وكالات

كشف موقع “schengenvisainfo” المتخصص بأنه تم رفض طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” (لدخول الاتحاد الأوروبي)، لنحو 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، في العام 2021.

وبحسب “schengenvisainfo”، فقد رفضت السفارة الفرنسية والقنصليات وغيرها من خدمات معالجة التأشيرات في الجزائر 31955 طلب تأشيرة شنغن لفرنسا تم تقديمها في عام 2021، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي لطلبات تأشيرة شنغن التي رفضتها الدول الأوروبية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

في حين تقدم ما مجموعه 140212 جزائريا للحصول على تأشيرة شنغن العام الماضي، تلقى 83.941 منهم فقط إجابة إيجابية على طلباتهم، مما يعني أن طلبات 32% المتبقية قد رفضت، وفق الموقع.

هذا وتظهر إحصائيات تأشيرة شنغن المنشورة حديثا أن غالبية قرارات التأشيرة المرفوضة صدرت عن السلطات الفرنسية في الجزائر، بينما كانت إسبانيا ثاني دولة شنغن التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة في الجزائر (4912).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. السجن لنائب استعان بقوات الأمن لتوصيل إجابات الامتحان لابنته

الجزائر.. السجن لنائب استعان بقوات الأمن لتوصيل إجابات الامتحان…

2022-06-21 / 18:16
Photo of بعد “خسارة البرلمان”.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

بعد “خسارة البرلمان”.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

2022-06-21 / 15:13
Photo of زيلينسكي ل”الاتحاد الإفريقي”: أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا

زيلينسكي ل”الاتحاد الإفريقي”: أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا

2022-06-21 / 11:39
Photo of رفضت الزواج منه ف”ذبحها” أمام الجامعة.. تفاصيل جريمة بشعة هزت مصر

رفضت الزواج منه ف”ذبحها” أمام الجامعة.. تفاصيل جريمة بشعة…

2022-06-21 / 09:27
Photo of الغنّوشي: نتمنى أن يعود سعيد إلى الصراط المستقيم

الغنّوشي: نتمنى أن يعود سعيد إلى الصراط المستقيم

2022-06-20 / 23:57
Photo of وزنها 300 كيلوغرام.. كمبودي يصطاد أضخم سمكة مياه عذبة في العالم

وزنها 300 كيلوغرام.. كمبودي يصطاد أضخم سمكة مياه عذبة…

2022-06-20 / 22:28
Photo of غوتيريش: 100 مليون لاجئ عبر العالم حاليا

غوتيريش: 100 مليون لاجئ عبر العالم حاليا

2022-06-20 / 22:09
Photo of مقتل فتى وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق للنار خلال حفل موسيقي في واشنطن

مقتل فتى وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق للنار خلال حفل…

2022-06-20 / 20:05
Photo of الاتحاد الأوروبي: روسيا تتحمل مسؤولية منع تصدير الحبوب

الاتحاد الأوروبي: روسيا تتحمل مسؤولية منع تصدير الحبوب

2022-06-20 / 10:20
Photo of رئيسة الوزراء الفرنسية: نتائج الانتخابات البرلمانية “خطر على البلاد”

رئيسة الوزراء الفرنسية: نتائج الانتخابات البرلمانية “خطر على البلاد”

2022-06-20 / 10:07

تعليق واحد

  1. تحول تقييد منح تأشيرات شنغن للسفر إلى فرنسا من ضغط على المغرب إلى عقاب جماعي, في الاول شمل المنع الطلاب والسياح والأشخاص الراغبين في العلاج, والآن استهدف الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال حيث تم مؤخرا رفض منح التأشيرات لعشرات رجال الاعمال (رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مؤسسة كبرى والأطر المرافقين لهم) وأطر المكتب الشريف للفوسفاط الذين كانوا يرغبون في المشاركة في معرض (Vivatech).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق