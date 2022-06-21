فرنسا ترفض 32 ألف طلب تأشيرة شنغن تقدم بها جزائريين

هبة بريس - وكالات

كشف موقع “schengenvisainfo” المتخصص بأنه تم رفض طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” (لدخول الاتحاد الأوروبي)، لنحو 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، في العام 2021.

وبحسب “schengenvisainfo”، فقد رفضت السفارة الفرنسية والقنصليات وغيرها من خدمات معالجة التأشيرات في الجزائر 31955 طلب تأشيرة شنغن لفرنسا تم تقديمها في عام 2021، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي لطلبات تأشيرة شنغن التي رفضتها الدول الأوروبية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

في حين تقدم ما مجموعه 140212 جزائريا للحصول على تأشيرة شنغن العام الماضي، تلقى 83.941 منهم فقط إجابة إيجابية على طلباتهم، مما يعني أن طلبات 32% المتبقية قد رفضت، وفق الموقع.

هذا وتظهر إحصائيات تأشيرة شنغن المنشورة حديثا أن غالبية قرارات التأشيرة المرفوضة صدرت عن السلطات الفرنسية في الجزائر، بينما كانت إسبانيا ثاني دولة شنغن التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة في الجزائر (4912).

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