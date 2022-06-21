التقدم و الاشتراكية ينبه لمخاطر التضخم و الركود على الاقتصاد الوطني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول المقاربة المالية لمواجهة مخاطر التضخم والركود.

و حسب نص السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه ، فقط أكد الفريق النيابي لحزب الكتاب على أن عددا من البنوك المركزية عبر العالم لجأت إلى الرفع من السـعر المديري للفائدة لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم الناتج عن اضطرابات الأسواق العالمية وتداعيات الجائحة.

و أضاف فريق ال”بي بي إس” أن هذا الامر تم على الرغم من الآثار الجانبية المحتملة لهذا الإجراء ومخاطره و أبرزها دفع الاقتصـاد إلى الركود وتفاقم ضغوطات وفاتورات الديون.

و ساءلت ذات الجهة، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول المقاربات المالية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل التوفيق بين ضرورة الحد من ارتفاع نسبة التضخم من جهة، وبين حماية النمو والحفاظ على دوران العجلة الاقتصاديـة وتفادي الركود، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية من جهة ثانية.

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